"Widać światełko w tunelu". Prezydent Finlandii jest dobrej myśli w sprawie NATO

Wstęp do tego spotkania miał miejsce już w poniedziałek. Jak donosi fińska gazeta "Iltalehti", Niinistö powiedział we wtorek mediom, że najważniejsze z punktu widzenia Szwecji i Finlandii negocjacje mogą zakończyć się sukcesem, choć wyniki są dość trudne do przewidzenia. Za postęp uznaje już to, że Turcja zgodziła się na taką rozmowę. Prezydent Niinistö podkreślił także, że zarzuty Turcji, iż Finlandia i Szwecja chronią terrorystów, są całkowicie błędne.