Węgry podjęły decyzję. Pomoc finansowa dla Ukrainy zablokowana

- Niestety nie byliśmy w stanie zaakceptować pakietu w całości. Nie ostudzi to jednak naszych ambicji, by od początku stycznia rozpocząć dystrybucję pomocy dla Ukrainy. Proszę Komisję Ekonomiczno-Finansową o znalezienie alternatywnego rozwiązania. Oznacza to, że musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie popierane przez wszystkie państwa. Znajdziemy rozwiązanie, aby wesprzeć Ukrainę powiedział minister finansów Czech Zbynek Stanjura, który przewodniczył spotkaniu.