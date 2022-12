Rosjanie uciekną bez porozumienia? "Moskwa nie widzi perspektyw negocjacji"

Putin nie jest zainteresowany negocjacjami?

Rosja usiłuje korzystać na chęci Zachodu do negocjacji i stworzyć dynamikę, w której zachodni oficjele będą czuli presję, by pójść na wyprzedzające ustępstwa i zaprosić Moskwę do stołu negocjacyjnego - ocenił w jednej z ostatnich analiz amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).