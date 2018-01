Wdowy po Czesławie Kiszczaku nie objęła dezubekizacja. MON tłumaczy, dlaczego

Wdowa po Czesławie Kiszczaku, mimo obowiązującej ustawy dezubekizacyjnej, cały czas pobiera rentę po mężu, która sięga 7,5 tys. zł miesięcznie. Sprawdziliśmy, jak to możliwe, że przepisy nie objęły żony ministra spraw wewnętrznych PRL.

Jak to możliwe? Zapytaliśmy o to MSWiA, które odpowiada za ustawę dezubekizacyjną. Ministerstwo odesłało nas jednak do resortu obrony. Po tygodniu przyszła odpowiedź. "Maria Kiszczak, wdowa po Czesławie Kiszczaku, ma ustalone prawo do wojskowej renty rodzinnej na podstawie ustawy z dn. 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 2225 z późn. zm). W związku z powyższym w stosunku do jej osoby nie mają zastosowania przepisy obniżające emerytury i renty za okres "służby na rzecz totalitarnego państwa"" - odpisało MON.