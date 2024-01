Wcześniejsze wybory to gra Tuska? "Próbuje dyscyplinować koalicjantów"

Jarosław Kaczyński w czwartek w Sejmie powiedział, że potrzebne są przedterminowe wybory, ponieważ "konstytucja przestała praktycznie obowiązywać". Wczoraj Donald Tusk również wywołał temat wcześniejszych wyborów, mówiąc, że sam je ogłosi, jeśli prezydent Andrzej Duda będzie zwlekał z podpisaniem ustawy budżetowej. Gość programu "Tlit" Wirtualnej Polski Krzysztof Szczucki mówił, że nie ma związku pomiędzy decyzją prezydenta a ewentualnym skróceniem kadencji Sejmu. - Sama decyzja prezydenta na kadencję Sejmu nie ma wpływu. Budżet do prezydenta wpłynął, więc ten termin czterech miesięcy zgodnie z Konstytucją został spełniony - tłumaczył poseł PiS. Gość Michała Wróblewskiego odniósł się również do słów premiera dotyczących przedterminowych wyborów. - To jest gra Donalda Tuska, którą próbuje zdyscyplinować swoich koalicjantów - powiedział Szczucki. Dodał również, że nie pamięta słów prezesa Kaczyńskiego o przedterminowych wyborach.