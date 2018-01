Wcześniaki bez szans na leki. Tak zadecydowało ministerstwo

Ministerstwo zdrowia odmawia refundacji leku dla wcześniaków, który mógłby ratować ich życie. Argumentuje to względami ekonomicznymi. "To zbyt obciąży budżet" - pisze resort.

Chodzi o lek podawany wcześniakom, który może ratować ich życie. W porównaniu z resztą Europy, do niedawna, jego cena w Polsce była najwyższa i dlatego ministerstwo nie chciało go refundować, twierdząc, że "to zbyt obciąży budżet". Ostatnio firma produkująca środek obniżyła jego cenę o blisko 30 proc. Mimo to resort nadal odmawia refundacji i argumentuje to względami ekonomicznymi.