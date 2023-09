Wbiła szpilę Szczerbie. Poseł jej nie przekonał

Podczas Debaty Politycznej w programie "Tłit" kandydatka Lewicy Dorota Olko wbiła szpilę posłowi KO Michałowi Szczerbie. - Mam żal do Koalicji Obywatelskiej, że przejmuje (od PiS – red.) ten nastrój straszenia imigrantami (…). Chodzi o spoty (które publikowała KO o migrantach – red.). A straszenie migrantami ma realne konsekwencje - podkreślała polityczka. Poseł odparował, że należy “sięgać po broń”, której używa PiS. - Jedyną motywacją tych obrazów (spotów PO o migrantach – red.) jest otworzenie oczu wyborcom PiS-u, którzy muszą zobaczyć tę gigantyczną hipokryzję. Z jednej strony to szczucie i dehumanizowanie (migrantów - red.) (…), a z drugiej znajduje się sposób, by sprowadzać tych ludzi do Polski i całej strefy Schengen - wskazywał. Kandydatka Lewicy nie dała się mu przekonać. - To całe podkreślanie, że to kraje islamskie, muzułmańskie... To się pojawia w waszych materiałach - ripostowała Olko.

