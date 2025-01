"Nie można". Polko w mocnych słowach o angażowaniu żołnierzy

Jaki jest stan uzbrojenia polskiej armii i czy jesteśmy gotowi do odparcia ewentualnego ataku? Na to pytanie odpowiedział gość Pawła Pawłowskiego w programie "Newsroom WP" - gen. Roman Polko, były dowódca GROM. Ekspert potwierdził, że jego zdaniem jesteśmy gotowi na ewentualny atak i utrzymanie dostaw uzbrojenia nie będzie stanowiło problemu. Niemniej, jak wyjaśnił, sedno problemu leży gdzie indziej. - Tak naprawdę to jest połowa roboty. Dużo większą trudnością będzie przeszkolenie ludzi. Nie można żołnierzy odrywać od swoich zadań poprzez angażowanie ich w jakieś sprzątanie błota popowodziowego czy wykonywanie zadań za straż graniczną. I to, co kluczowe: Polska Grupa Zbrojeniowa to nie może być synekura dla polityków - powiedział wprost generał.