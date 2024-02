Ważny projekt dla uchodźców z Ukrainy. Konfederacja jest przeciw

Przeciwna projektowi było koło Konfederacji, której przedstawiciel Grzegorz Braun złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. - Chcecie by Ukraińcy cieszyli się przywilejami socjalnymi, a zatem chcecie by naród polski ponosił konsekwencje finansowe polityki, która zdaniem Konfederacji nie należy do polskiego interesu narodowego - zwrócił się do posłów obecnych na sali.