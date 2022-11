Resort edukacji umywa ręce. "Zostaliśmy oszukani"

Podobnego zdania był Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność-Oświata". - To gra na czas, by dotrwać do końca roku i rozmawiać o podwyżkach dopiero w kontekście nowego budżetu. Minister chce rozmawiać o ocenie pracy nauczycieli? To oderwanie od rzeczywistości! Przy tej inflacji? Kiedy nauczyciele nie mogą związać końca z końcem? - powiedział "Wyborczej".