Ważne spotkanie Andrzeja Dudy. Prezydent rozmawia z Nancy Pelosi

Do spotkania w Kijowie odniosła się również przewodniczącą Izby Reprezentantów USA. "Jesteśmy tu po to, żeby podziękować za waszą walkę o wolność. Jesteście granicą wolności i walczycie o (nas) wszystkich. Naszym zobowiązaniem jest być z wami do czasu, aż ta walka nie zostanie zakończona" - mówiła amerykańska polityk.