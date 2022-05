Joe Biden przyjedzie do Ukrainy? Zaskakujące słowa

Urzędnik został zapytany także o to, co prezydent Ukrainy sądzi o 33 miliardach dolarów pomocy amerykańskiej, o które prezydent USA zwrócił się do Kongresu. - Jego zadaniem jest powiedzieć, że nic nie wystarczy, i my to rozumiemy, szanujemy to. Niemniej jednak myślę, że jest bardzo wdzięczny za to, co robimy - dodał Schiff.