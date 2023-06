Trzaskowski przemówił na marszu. "Obudź się Polsko!"

Ważne słowa Trzaskowskiego na marszu. "Chcemy Polski demokratycznej, otwartej i europejskiej"

- My naród, wy wszyscy jak tutaj jesteście z całej Polski, a widzę znaki ze wszystkich regionów, ze wszystkich miast i miasteczek w Polsce, widzę flagi polskie i europejskie, pozdrawiam was wszystkich serdecznie - powiedział prezydent Warszawy do tłumu zgromadzonego w stolicy.