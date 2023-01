Ważna decyzja Ukrainy. Cios w prorosyjskich polityków

Gdy w lutym 2022 roku wybuchła wojna, Medwedczuk, oskarżany przez Kijów o zdradę stanu, uciekł z aresztu domowego, lecz został schwytany. Następnie zaapelował do władz Rosji, by zgodziły się na wymienienie go na obrońców Mariupola i znajdujących się w tym mieście cywilów, lecz Kreml początkowo nie odpowiedział na jego apel. Oligarchę wypuszczono na wolność dopiero po kilku miesiącach.