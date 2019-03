Ważą się losy Fideszu w Europejskiej Partii Ludowej

Władze Europejskiej Partii Ludowej nie chcą w swoich szeregach partii Fidesz Viktora Orbana. EPL zarzuca mu łamanie zasad demokracji i państwa prawa. Partia ma zostać zawieszona.

Władze Europejskiej Partii Ludowej oficjalnie zaproponowały zawieszenie członkostwa partii Fidesz. Poinformowała o tym Esther de Lange z zarządu holenderskiej partii chadeckiej CDV, która również wchodzi w skład zasiadającej w Parlamencie Europejskim EPL. Na spotkanie kryzysowez Viktorem Orbanem przyjechali do Brukseli m.in. szefowa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer i szef CSU, główny kandydat EPL w wyborach europejskich, Manfred Weber.

Zawieszenie Fideszu ma obowiązywać aż do momentu, gdy specjalna rada pod kierownictwem byłego szefa Rady Europejskiej Hermana van Rompuya oceni, czy partia ta w ogóle spełnia kryteria członkostwa na dłuższą metę. Do czasu wydania opinii przedstawiciele Fideszu utraciliby swoje prawa, nie mogliby między innymi uczestniczyć w spotkaniach EPL ani wystawiać swoich kandydatów do władz partii.