Waszyngton stawia ultimatum Ankarze. "To mogłoby wszystko ułatwić"

W środę Mevlut Cavusoglu udał się do Waszyngtonu. Minister Spraw Zagranicznych Turcji rozmawiał z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem o zakupie 40 myśliwców F-16. Administracja prezydenta Joe Bidena wyraziła zgodę na ich sprzedaż, ale transakcję o wartości ok. 20 mld euro zablokował amerykański Kongres. Cavusoglu poinformował Blinkena, że zgoda Turcji na dołączenie do NATO Szwecji i Finlandii nie powinna mieć żadnego związku z realizacją kontraktu i sprzedażą myśliwców.