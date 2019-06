Waszczykowski: Rosja ćwiczy atak nuklearny na Warszawę

- Dziś mamy brutalną Rosję, która ćwiczy wraz z Białorusią, w komputerowych symulacjach, atak nuklearny na Warszawę - stwierdził w piątek Witold Waszczykowski. Były szef MSZ dodał w rozmowie z TVP Info, że "nie możemy być bezbronni i bezczynnie napatrzeć"

Przypomnijmy: podczas wizyty prezydent Duda podpisał deklarację o zacieśnieniu współpracy obronnej. W jej ramach do Polski przyjedzie 1000 amerykańskich żołnierzy, kupimy także najnowsze myśliwce F-35.

- Chcemy, żeby flaga amerykańska nie powiewała tylko nad konsulatem i bazą, ale również nad biznesami. W tej chwili prezydent Andrzej Duda to robi - ocenił były szef dyplomacji. Dodał, że "weszliśmy do NATO w 1999 roku, ale NATO weszło do nas w 2016". - Ponieważ w 2015 roku prezydent Duda, a potem nasz rząd postawił jasno sprawę: tu musi być obecność. Niech tam przymiotnik przed tą obecnością będzie jakikolwiek: rotacyjna, trwała, ale obecność musi być - zaznaczył Waszczykowski.