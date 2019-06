Waszczykowski też wziął odprawę. 90 tysięcy na koncie

Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski dostał w 2018 roku z MSZ 90 tysięcy złotych. Polityk, który w ubiegłym roku pełnił funkcję szefa polskiej dyplomacji ledwie przez kilka dni, dostał trzymiesięczną odprawę.

Przypomnijmy, w środę ujawniliśmy, że Antoni Macierewicz odchodząc z resortu obrony narodowej dostał 72,7 tys. zł. W oświadczeniu majątkowym kwotę wpisał jako „uposażenie z MON”. Po naszych pytaniach do resortu okazało się, że na wypłaconą kwotę złożyła się odprawa oraz ekwiwalent za urlop – łącznie 23 dni.

Zarówno on, jak i były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski pełnili swoje funkcje w ubiegłym roku do 9 stycznia. Czyli raptem kilka dni. Były szef polskiej dyplomacji dostał na odchodne więcej od swojego, ówczesnego kolegi z rządu – dokładnie 90 031,59 zł. W kwocie zawiera się trzymiesięczna odprawa, która przysługuje ministrom po odejściu z rządu. Podczas kiedy Waszczykowski ją otrzymywał, podobnie jak Macierewicz, nie pobierał uposażenia poselskiego. Miesięcznie z Sejmu dostawałby ok. 10 tys. zł. Wybrał jednak większą kwotę tytułem odprawy.