Warunkowy areszt dla Palikota. Obrona składa zażalenie

5 października Sąd Rejonowy we Wrocławiu aresztował Janusza Palikota na dwa miesiące. Jak wynika z decyzji sądu, polityk mógłby wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 miliona złotych. Kwotę tę można wpłacić najpóźniej do 31 października. Jednak w trakcie posiedzenia prokurator wniósł sprzeciw wobec tego rozstrzygnięcia. Oznacza to, że Palikot, nawet gdyby zapłacił, pozostanie w areszcie do momentu, aż sąd rozstrzygnie zażalenia złożone przez obie strony na to postanowienie.