Palikot nie opuści na razie aresztu. Ważne pismo prokuratury

Palikotowi przedstawiono osiem zarzutów, w tym siedem dotyczących oszustwa oraz jeden na tle przywłaszczenia mienia. Przemysław B. usłyszał dodatkowo zarzut przywłaszczenia mienia. Sprawa związana jest z działalnością prowadzoną przez spółki należące do podejrzanych w latach 2019-2023. Szczególną uwagę śledczych przyciągnęły działania związane zarówno z emisją akcji, jak i kampaniami pożyczkowymi, które mogły wprowadzać pokrzywdzonych w błąd co do rzeczywistej kondycji finansowej spółek.