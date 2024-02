Z marszu do Pałacu. Sondaże zmusiły Rafała Trzaskowskiego do odpalenia kampanijnych wrotek

I przyznaje: - Wstępnie były plany, by wystawić przeciwko Rafałowi kontrkandydata. Po to, by jakoś tam próbować pokazywać jego ubytki, błędy, to, że wcale nie jest ideałem. Dzięki temu Trzaskowski już na tym etapie byłby punktowany, co miałoby pomóc Szymonowi w rywalizacji z nim za rok. Ale pomysł raczej się nie przebił. Wygrało przekonanie, że nie idziemy z Platformą na wojnę w Warszawie.