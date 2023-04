Wielki marsz w Warszawie. Do PO dołączą inne środowiska

OSK nie przepada za Platformą Obywatelską, głównie za jej wieloletnie kluczenie wokół sprawy aborcji. Mimo zapowiedzi Donalda Tuska, że "Polki powinny mieć prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży", to w formacji jest wciąż kilku polityków i polityczek, które są przeciwko liberalizacji przepisów aborcyjny.