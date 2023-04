Tusk apelował: "podaj się chłopie do dymisji". Minister reaguje

O słowa lidera PO we wtorek wieczorem został spytany Robert Telus. - Nie chciałbym komentować tego, co w tej chwili robi Donald Tusk w Polsce, bo jego działania przyczyniają się do destabilizacji. On bardzo często swoimi wypowiedziami szkodzi Polsce i to jest jedna z takich wypowiedzi - oświadczył nowy minister rolnictwa.