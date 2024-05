Trzaskowski zakazuje symboli religijnych w urzędzie miasta. Oburzenie w środowisku PiS

"Kto z krzyżem wojuje, od krzyża zginie" - ocenia posłanka Maria Kurowska z Jasła. - Nie będzie wolno nawet trzymać krzyża na swoim biurku. To kolejny rozdział piłowania katolików, o którym mówił Sławomir Nitras - denerwuje się Tobiasz Bocheński, kontrkandydat Rafała Trzaskowskiego w wyborach samorządowych. Na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych polityk PiS z oburzeniem mówi też o "nowych zaleceniach dotyczących zwracania się do klientów. - To fanatyczny lewicowy ideolog. Nie możemy się zgodzić na taką walkę z religią - mówi Bocheński.