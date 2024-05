"Gdzie jest Trzaskowski?". Przedsiębiorcom po pożarze puszczają nerwy

- Jestem w 31. tygodniu ciąży. Dzisiaj idę na badania, w środę idę do lekarza. Nie wiem, co zrobię. Jest to tak trudny okres dla mnie. Jestem w szoku, tego nie da się opisać. Całe nasze życie spłonęło w dwie godziny. Marywilska to był nasz drugi dom - opowiedziała w relacji nagranej na Facebooku.