Warszawa. Rocznica bitwy o Monte Cassino

We wtorek w Warszawie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował obchody 77. rocznicy bitwy o Monte Cassino, która należała do jednego z najsłynniejszych starć w trakcie II wojny światowej. W walkach brali udział żołnierze 2. Korpusu Polskiego. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz i instytucji państwowych oraz reprezentanci misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce. Na obchodach pojawił się m.in. polityk Prawa i Sprawiedliwości oraz były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.