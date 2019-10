Warszawa. Oto udomowiony kaczor z Białołęki. Miał iść na rosół, znalazł nowy dom

Warszawa, dzielnica Białołęka. To tam mieszka Biegus, którego przygarnęła do siebie pani Klaudia. - Miał iść na rosół. Musiałam znaleźć mu nowy dom - tłumaczy nasza czytelniczka. Teraz kaczor mieszka pod jednym dachem z huskym, buldożkiem francuskim oraz kotem. Nietypową przyjaźń widać na nagraniach przesłanych na Dziejesię.

Warszawa. "Miał iść na rosół"

- To był impuls. Gdy go zobaczyłam, był w opłakanym stanie . Cały brudny i brązowy. Przyjechałam po niego z kocem. Sam właściciel bardzo się zdziwił - relacjonuje pani Klaudia.

Warszawa. Nowy dom i przyjaciele na Białołęce

- Tutaj u mnie ma ogród. Mieszkam na parterze, więc może wyjść na zewnątrz, mimo że nieszczególnie to lubi. Co ciekawe, uwielbia oglądać telewizję i słuchać muzyki - tłumaczy. Potwierdzają to nagrania, które pani Klaudia przesłała do redakcji Dziejesię. Otrzymaliśmy także zdjęcia, które jasno wskazują na prawdziwą przyjaźń między wszystkimi podopiecznymi pani Klaudii.