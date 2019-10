Warszawa. Łapówka dla burmistrza Włoch Artura W. Niespodziewane zachowanie tureckiego biznesmena

Jak ustaliła Wirtualna Polska, turecki biznesmen Sabri B., który miał przekazać 200 tys. złotych łapówki burmistrzowi Arturowi W. przed posiedzeniem w sądzie, który zdecyduje o tymczasowym areszcie zażyczył sobie tłumacza, który przetłumaczy akta sprawy. – Jest od 40 lat w Polsce i nagle zapomniał języka polskiego… – mówią nam śledczy.

Jako pierwszy na sądowej sali w mokotowskim sądzie pojawił się burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy Artur W. Decyzja w jego sprawie ma zapaść ok. 13.00. Śledczy domagają się trzech miesięcy aresztu. Ich zdaniem, dowody na to, że przyjął łapówkę od tureckiego biznesmena Sabriego B. w wysokości 200 tys. złotych są bezsprzeczne.

- Do przekazania pieniędzy doszło na jednym z parkingów w Raszynie na ul. Bliskiej. Turecki biznesmen Sabri B. podjechał mercedesem S klasy i przez uchylone okno służbowej skody, w której siedział Artur W., wrzucił reklamówkę z pieniędzmi. Kwota była odliczona – mówi nam osoba znająca kulisy sprawy.

Nieoficjalnie, była to druga transza łapówki, którą miał otrzymać Artur W. Pierwszą miał dostać kilka dni wcześniej. – Wtedy podjechał Lamborghini. A pieniądze miał otrzymać w kopercie – mówi nam nasz informator. Ile dokładnie, tego śledczy nie ujawniają. Mówi się również o kwocie 200 tys. złotych.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, drugie posiedzenie sądu z udziałem tureckiego biznesmena może się niespodziewanie opóźnić. Nieoficjalnie, prawnicy Sabriego B. złożyli bowiem wniosek o dopuszczenie podczas posiedzenia tłumacza języka tureckiego. Miałby przetłumaczyć akta sprawy z języka polskiego na turecki. – Ostatnio turecki biznesmen mówił w wywiadzie, po polsku rzecz jasna, że żyje i pracuje w Polsce 40 lat. Nagle zapomniał naszego języka. To ewidentna gra na zwłokę – mówi nam jedna z osób znających kulisy sprawy.

Co ciekawe, o Sabrim B. zrobiło się głośno na początku tego roku, kiedy okazało się, że ktoś podstępem przejął jedną z jego spółek. W przypadku tureckiego biznesmena urzędnicy nie sprawdzili, czy nowe dane są prawdziwe. - Żyję i pracuję tu od niemal 40 lat. Byłem przekonany, że to praworządny kraj. A okazuje się, że wystarczy jeden oszust, by pozbawić człowieka ciężko wypracowanego majątku. I jak ja mam teraz ufać sądom? – pytał w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną”.