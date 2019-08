Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Greenpeace: To cyniczna rozgrywka polityczna

- Jesteśmy zdziwieni tym, jak instrumentalnie do awarii oczyszczalni ścieków Czajka podchodzą politycy. Chcielibyśmy, aby równie stanowczo i pilnie reagowali na realne i nieporównywalnie większe zagrożenia dla naszego środowiska i nas wszystkich - napisało Greenpeace w oświadczeniu. To reakcja na awarię w Czajce, która spowodowała, że od środy ścieki spuszczane są do Wisły.

Awaria w oczyszczalni ścieków Czajka. Od środy ścieki są spuszczane do Wisły (East News, Fot: Jakub Kamiński)

Greenpeace wydało w czwartek oświadczenie po awarii oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Podkreślono w nim, że zrzut ścieków z oczyszczalni musi być dokładnie monitorowany, "zarówno pod względem zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jak i ochrony dzikiej przyrody, która zamieszkuje Wisłę i jej brzegi”.

- Bardzo ważne, by zostało wyjaśnione, czy wszystkie procedury zostały odpowiednio zastosowane i czy nie doszło do błędów lub zaniedbań. Wszystkie podjęte działania wyjaśniające przyczyny awarii powinny doprowadzić do ustalenia i wdrożenia rozwiązań, które w przyszłości zapobiegną takim awariom, a przypadku ewentualnego wystąpienia zminimalizują ich skutki” - napisała Katarzyna Guzek, rzeczniczka prasowa organizacji w piśmie skierowanym to tvp.info.

Katarzyna Guzek dodała, że Greenpeace Polska jest zdziwione tym, "jak instrumentalnie do awarii oczyszczalni ścieków podchodzą politycy”. Podkreśliła, że chcieliby, aby równie stanowczo i pilnie reagowali oni na "realne i nieporównywalnie większe zagrożenia dla naszego środowiska i nas wszystkich”, wymieniając m.in. kryzys klimatyczny, dewastację naturalnych systemów (np. Puszczy Białowieskiej) czy wymieranie gatunków.

- W związku z tym, że w tamtych sprawach politycy milczą, wydaje się, że ich zachowanie i słowa wobec awarii Czajki wydają się być cyniczną rozgrywką polityczną, która nie ma nic wspólnego z troską o wspólne dobro - zaznaczyła Katarzyna Guzek.

Warszawa. Awaria w oczyszczalni ścieków Czajka

Chodzi o czwartkowe wypowiedzi polityków PiS, którzy nazywają awarię "katastrofą ekologiczną", która zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Z kolei Marek Suski stwierdził, że awaria w oczyszczalni ścieków Czajka była ukrywana przez władze stolicy. A podobnie było jego zdaniem z katastrofą w Czarnobylu.

O awarii jednego z kolektorów w oczyszczalni ścieków Czajka poinformował w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Doszło w tej sprawie do zebrania sztabu kryzysowego. Władze miasta zdecydowały się na kontrolowany spust ścieków do Wisły. W każdej sekundzie do rzeki trafia trzy tysiące litrów zanieczyszczonej wody. Włodarz stolicy zapewnia, że awaria nie wpłynie na jakość wody w kranach.

Oczyszczalnia ścieków Czajka jest jedną z największych oczyszczalni ścieków w Polsce. Do 2012 roku w zakładzie oczyszczane były ścieki jedynie z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i gmin: Marki, Ząbki, Jabłonna, Legionowo i Zielonka. Dopiero w lipcu 2012 ścieki z centralnej i północnej części Warszawy lewobrzeżnej dopłynęły do oczyszczalni kolektorami przesyłowymi położonymi pod dnem Wisły.