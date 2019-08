Awaria w oczyszczalni Czajka w Warszawie. Ścieki wpływają wprost do Wisły. Rafał Trzaskowski zabiera głos

Warszawa – awaria w oczyszczalni Czajka. Ścieki dostają się prosto do Wisły. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, zwołał sztab kryzysowy. Czy woda w stolicy jest zdatna do picia?

Awaria w oczyszczalni Czajka w Warszawie

Według informacji zawartych w oficjalnym komunikacie ratusza, doszło do awarii przesyłowego ścieków. W wyniku usterki nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy wpadają wprost do Wisły. O godzinie 12:30 rozpoczęło się zebranie sztabu kryzysowego w Centrum Bezpieczeństwa. Na konferencji prasowej prezydent Rafał Trzaskowski oznajmił, że zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o przeprowadzeniu kontrolowanego spustu nieczystości do Wisły. Oznajmił, że awarii uległ kolektor odprowadzający ścieki i zapewnił mieszkańców stolicy, że awaria nie wpłynie na jakość wody w kranach.