Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Apel Rafał Trzaskowskiego do polityków

Prezydent Warszawy zwrócił się z prośbą do polityków, aby skupili się na rozwiązaniu problemu, który powstał po awarii oczyszczalni ścieków Czajka, zamiast na walce politycznej. "W normalnym państwie wszystkie służby współpracują. Na rozliczenia i szukanie winnych przyjdzie czas" - dodaje.

Pierwszy kolektor oczyszczalni ścieków Czajka uległ awarii we wtorek rano. Kolejny zepsuł się w środę, przez co doszło do kontrolowanego zrzutu nieczystości do Wisły. Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy i uspokaja, że nie ma powodów do paniki. Z kolei politycy obozu rządzącego mówią o katastrofie ekologicznej i atakują prezydenta Warszawy.