Walka elektroniczna. Ekspert o najgroźniejszym rodzaju rosyjskiej broni

Ukraińcy niedaleko Kijowa znaleźli wojskowy kontener odczepiony od rosyjskiej ciężarówki. To część stanowiska dowodzenia rosyjskim systemem walki elektronicznej Krasukha-4. - Walka elektroniczna jest tym, czego od wielu dni bardzo się obawiam. Chodzi tu nie tylko o elementy wprowadzane, które zakłócają systemy elektroniczne przeciwnika, ale o to, żeby unieruchomić łączność, przesył wszelkich danych - powiedział w programie specjalnym WP gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Ekspert przyznał, że największe obawy ma przed użyciem rosyjskiej broni elektromagnetycznej. - Oddziałuje ona bezpośrednio na ludzkie organizmy. O tym, że Rosjanie dysponują taką bronią, mówili już kilka lat temu. Sam Władimir Putin zapowiadał zresztą użycie broni, której "jeszcze do tej pory w czasie żadnej wojny nie użyto" – przyznał gen. prof. Pacek. - Ukraińcom udało się już przejąć od strony rosyjskiej wiele nowoczesnych elementów pola walki. Z całą pewnością jest to natychmiast wykorzystywane – dodał ekspert.