Walka do ostatniej chwili. PiS i KO opublikowały spoty

W spocie Koalicji Obywatelskiej mówi jej lider - Donald Tusk. - Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. We wszystkich sondażach PiS nad KO ma przewagę od 1 do 4 punktów. I to jest nic. Ja też wiem, jak wygląda ta tendencja. Że to się w tej chwili przecina. I też wiem, nie trzeba być geniuszem, żeby zrozumieć jaką premię dostaje zwycięzca - mówi polityk.