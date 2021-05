Wałęsa u Wojewódzkiego: Kiedyś pieniądze do mnie przychodziły, ale to się skończyło

- Biskupi to są ludzie, ambicje i pieniądze. To oczyszczenie trochę potrwa, a jak nie to ludzie poodchodzą i to się źle skończy. Powinniśmy zmusić Kościół do oczyszczenia, rozumiejąc przy tym, że tamta epoka na to nie pozwalała - podkreślił Wałęsa.