Coraz bliżej porozumienia Kukiza z PiS

Rozmowy z PiS. Co chce wynegocjować Kukiz?

Dyskusja polityków dotyczy jeszcze projektu ustawy dot. inicjatywy obywatelskiej. Chodzi w nim m.in. o to, aby łatwiej było zbierać podpisy i składać je w formie elektronicznej. Kukiz chce także powrotu do złożonego w 2006 roku przez PiS projektu nowej ordynacji wyborczej, który zakładał wprowadzenie 230 jednomandatowych okręgów wyborczych i 16 okręgów wojewódzkich w wyborach do Sejmu.