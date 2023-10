Wałęsa ostrzega i "wzywa wszystkie siły na Warszawę"

Wałęsa kreśli już także scenariusze na powyborczą rzeczywistość i to taką, z niekorzystnym dla PiS wynikiem. - Z wymianą generałów było podobnie. Przygotowują się do tego, by nie oddać władzy. Ale jeśli przegrają i spróbują nie oddać władzy, wzywam wszystkie siły na Warszawę, by pomóc im opuścić stanowiska. Ja to poprowadzę - twierdzi.