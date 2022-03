Waldemar Pawlak o Putinie: może się bujać

Pawlak w rozmowie z RMF FM podkreślał przede wszystkim, że negocjując w sprawie umowy gazowej w 2010 r., "nie uległ szantażowi Rosji" - wbrew temu, co zarzucają mu jego krytycy. - Nie rozmawialiśmy przed laty, podpisując go, o cenach, co mi PiS wypomina. To dopiero potem formułę cenową zmieniono na giełdową, co nas bardzo dużo dziś kosztuje - ocenił polityk.