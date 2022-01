Niemcy. "Niebezpieczna zależność od Rosji"

Fatalne jest to, że zależność Niemiec od importu energii z Rosji jeszcze bardziej wzrosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Od 2012 roku udział samych tylko dostaw rosyjskiego gazu ziemnego wzrósł z 40 do 55 procent – to wzrost o ponad jedną trzecią. Również w przypadku importu ropy naftowej udział Rosji wzrósł w tym samym okresie o 10 procent - 38 do 42 procent.