Walczyła ws. ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej. Wygrała, ale to dla niej "gorzkie zwycięstwo"

Przyczyny katastrofy pod Smoleńskiem zostały ustalone przez Komisję Millera, której raport nie pozostawia wątpliwości, że był to nieszczęśliwy wypadek lotniczy, a nie zamach. Nawet jeśli Prokuratura Krajowa uznała, że jest inaczej i że śledztwo należy rozpocząć od nowa, to nie było merytorycznego uzasadnienia decyzji wykopywania szczątków wszystkich ofiar. Były przecież rodziny, które chciały, by zwłoki ich bliskich były ekshumowane. (...) Wskazywałam, że przymusowa ekshumacja jest sprzeczna z naszymi przekonaniami, jest to bezczeszczenie szczątków Arama, że chcemy, żeby spoczywały w pokoju, w grobie, w którym zostały złożone, że nie zgadzam się na dręczenie mnie i mojej rodziny poprzez wywoływanie u nas ponownej żałoby.