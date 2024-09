Walczą z czasem. "Lepiej nie mówić, co będzie, jak tego nie obronimy"

- To jest kluczowy punkt. Jeżeli dojdzie do pęknięcia wału, to poleci 3 mln metrów sześciennych wody. Mysłakowice, Łomnica, Dąbrowica znajdą się pod wodą. Zalanych zostanie ponad pięć tysięcy osób. Nie możemy do tego dopuścić - mówi Wirtualnej Polsce Grzegorz Truchanowicz, wicewójt gminy Mysłakowice.