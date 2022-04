Walczą po stronie Ukrainy. "Nie mogli biernie przyglądać się zbrodniom"

- Przed wojną nie miałem żadnego doświadczenia wojennego. Czasem z kolegami żartujemy, że gdybym zgłosił się do Legionu teraz, zostałbym odrzucony. Wtedy jednak - na samym początku - reguły były luźniejsze, potrzebowano ludzi z różnymi kwalifikacjami, budowaliśmy coś od podstaw. Jestem częścią zespołu wspierającego, który jest już skompletowany. To, czego potrzebujemy teraz, to ludzie gotowi do walki, doświadczeni żołnierze - przyznał rzecznik formacji.