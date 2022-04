"Armia Macierewicza" stała się "plasterkiem na problemy". "Zarzuty pod adresem WOT się nie sprawdziły"

- To jest to, czego pani zdaniem brakuje teraz w polskich szkołach? - dopytywałem. - Osoba ministra Czarnka raczej nie wróży dobrze, jeśli chodzi o to, co znajdzie się w tym programie. Ale moja generalna ocena tego pomysłu jest raczej mało sensacyjna. W kontekście zagrożeń, o których rozmawialiśmy wcześniej, takie zajęcia wydają się bardzo potrzebne. I to nie jest nic wyjątkowego. Ostatnio tego typu przedmioty wprowadziły także Litwa, Łotwa czy Estonia. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Wszystko zależy od tego, co na takich zajęciach będzie przekazywane. Moje łotewskie koleżanki, które pracowały nad programem edukacji obronnej, stawiały nacisk na to, żeby nie militaryzować młodzieży, a jedynie kształcić cywilne i obywatelskie postawy. Jeśli w polskich szkołach ma być przekazywana wiedza na temat codziennego bezpieczeństwa, to jest to dobry pomysł. Jeśli ma to być jednak wyłącznie strzelanie i filmy o Żołnierzach Wyklętych, to już niekoniecznie - przekazała dr Grzebaska.