Wakacje w Polsce czy za granicą? Polacy są podzieleni. "W Polsce stanowczo drożej"

Co wybrać: polskie morze czy wyjazd zagraniczny? Gdzie jest w tym momencie taniej? Głosy Polaków są mocno podzielone. Dziennikarz Jakub Bujnik ruszył na ulice nadmorskiej miejscowości i wypytał turystów, czym kierują się przy wyborze wakacyjnej destynacji. - Stanowczo w Polsce się więcej wydaje - komentuje jeden z przechodniów. - Podobnie chyba teraz to wygląda - stwierdza inny. Co przekonuje Polaków do wyjazdu zagranicznego? - Te same pieniądze, a pogoda jest - wyjaśnia turysta. Nie brakuje też patriotycznych pobudek. - Nigdy bym nie jechał za granicę, bo kocham Polskę - wskazuje mężczyzna. Obejrzyj sondę uliczną i dowiedz się, co Polacy sądzą o wakacjach za granicą.