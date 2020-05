Wakacje 2020 w trakcie pandemii. Te kraje łagodzą restrykcje

W Niemczech powoli otwiera się szkoły, dozwolony jest sport na świeżym powietrzu, kawiarnie i restauracje będą mogły wkrótce znów powitać gości. Właściwie w całej Europie powoli władze odwołują restrykcje związane z epidemią koronawirusa. W Niemczech do 14 czerwca obowiązuje jeszcze ostrzeżenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przed udawaniem się w podróże zagraniczne, ale od lipca wyjazdy mogłyby stać się znów możliwe.

Grecja stosunkowo łagodnie przeszła epidemię koronawirusa i już wkrótce chce znów otworzyć swoje wrota dla turystów. - Od 1 lipca otwieramy Grecję dla zagranicznych turystów - powiedział minister stanu Giorgos Gerapetritis. Do 15 maja rząd w Atenach poda szczegółowe informacje.

Niemieccy turyści zaczęli już cieszyć się na możliwość wyjazdu do Austrii, gdzie pod koniec maja znów będą otwarte hotele, ale najpierw tylko dla austriackich turystów. Rząd Sebastiana Kurza uchwalił to w połowie kwietnia wraz ze stopniowym znoszeniem restrykcji. Austria ma nadzieję, że w pełni sezonu będzie mogła już przyjmować turystów z zagranicy. Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy będzie to możliwe.