Koronawirus w Polsce. Co z wakacjami 2020? Minister Waldemar Kraska ma odpowiedź

Koronawirus w Polsce. Wakacje 2020 spędzimy w Polsce?

Jedno z pytań dotyczyło otwierania granic oraz wakacji, do których zostały niecałe dwa miesiące. Przypomnijmy, że od połowy marca polskie granice są zamknięte. Międzynarodowy ruch kolejowy wstrzymany jest do odwołania, natomiast krajowy i międzynarodowy ruch lotniczy zablokowany jest do soboty, 9 maja.