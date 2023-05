Wagnerowcy skradali się do Ukraińców. Akcja w Bachmucie

Kolejny sukces Ukrainy w walce o Bachmut. Siły Zbrojne Ukrainy udostępniły w swoich mediach społecznościowych nagranie z akcji przeprowadzonej w tym strategicznym mieście. Dziesięciu wagnerowców skradało się ulicami Bachmutu w kierunku Ukraińców, gdy zauważył ich dron żołnierzy Zełenskiego. Wystarczyły sekundy i kilka celnych strzałów, by rosyjscy najemnicy zostali zlikwidowani. "Chcieli zaatakować nasze pozycje. Zobaczyliśmy ich, a potem już ich nie było” - można przeczytać na Twitterze przy udostępnionym materiale wideo. Jak poinformowała agencja Reutera, która także opublikowała to nagranie, za zakończoną sukcesem akcję odpowiadała grupa rozpoznania lotniczego Sons of Thunder. W niedzielę ukraińskim siłom udało się odbić dziesięć rosyjskich pozycji na północnych i południowych przedmieściach Bachmutu. Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar podkreśliła na Twitterze, że obecnie w mieście jest "bardzo gorąco" i trwają tam zacięte walki, a ukraińscy żołnierze działają "na granicy ponadludzkich możliwości", a także "twardo, zdecydowanie i profesjonalnie".