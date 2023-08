Wagnerowcy na Białorusi. Wskazał najgorszy scenariusz

- Musimy przywiązywać wagę, do tego co się dzieje na Białorusi, zwłaszcza w ostatnim okresie, ale nie możemy tego demonizować. Media powinny informować społeczeństwo, ale nie straszyć. (…) Wagnerowcy stanowią zagrożenie jedynie w aspekcie wojny hybrydowej - mówił w programie "Newsroom WP" gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Wskazywał, że najpewniej mogą być wykorzystywani do operacji "pod fałszywą flagą" lub wspierania akcji forsowania granicy przez nielegalnych migrantów. - Najniebezpieczniejsze by było, gdyby wagnerowcy użyli dronów bojowych do sforsowania zapory na granicy i wejścia w rejon państwa natowskiego, albo uderzenia przeprowadzili przy ich użyciu uderzeni na jakiś obiekt. To byłoby już naruszenie wszelkich możliwych zasad - przestrzegł. Jednocześnie ocenił, że obecnie służby są gotowe na takie zagrożenie. - Zwarte oddziały wagnerowców nie są wstanie zagrozić żadnemu z państw natowskich - zapewnił.

