Wagnerowcy kontra snajperzy. Akcja pod Bachmutem

Ukraińscy snajperzy czają się w Bachmucie i pod miastem. Do sieci trafiło kolejne nagranie, na którym widać, jak strzelcy wyborowi polują na Rosjan. Niczego niespodziewający się okupanci myśleli, że nocą uda im się zbliżyć do ukraińskich pozycji. Tak się jednak nie stało, ponieważ dwóch snajperów tylko czekało na ich ruch. Najpierw jeden z nich wyeliminował dwóch żołnierzy Putina. Gdy Rosjanie zdali sobie sprawę, że są na linii strzału, wtedy rozpoczęli okopywanie się, by przetrwać tę noc, zanim na miejsce dotrze ich wsparcie. Tymczasem z drugiej strony również padły zabójcze strzały. Żołnierze Putina byli bez szans. Po wszystkim ukraińscy snajperzy zmienili pozycje i dalej czekali na odpowiedni moment, by zaatakować z zaskoczenia kolejnych okupantów w Bachmucie.