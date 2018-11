W TSUE odbyło się wysłuchanie Polski ws. zabezpieczeń dotyczących ustawy o SN

W TSUE wysłuchano w piątek stanowiska Polski w sprawie zabezpieczeń tymczasowych, jakie wiceprezes Trybunału wydała w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym. Tym razem w tej sprawie orzec ma tzw. wielka izba, czyli 15 sędziów.

Sędziowie TSUE mają trzy możliwości: mogą dotychczasowy nakaz utrzymać, mogą go zmienić np. rozszerzyć lub ograniczyć lub z niego zrezygnować, czego strona polska będzie się domagać. Ta ostatnia możliwość wydaje się jednak najmniej prawdopodobna.

Przed TSUE swoje stanowisko przedstawił nie tylko reprezentant Polski - mec. Bogusław Majczyna, ale także Komisja Europejska, która wniosła przeciwko Polsce sprawę do TSUE i domagała się zabezpieczenia tymczasowego do czasu wydania orzeczenia w sprawie polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Jego zdaniem przyznanie prezydentowi prawa decydowania, czy po osiągnięciu wieku sędzia SN może nadal sprawować funkcje, a od decyzji nie przysługuje odwołanie do sądu, narusza zasadę niezawisłości sędziowskiej.

Majczyna nie zgodził sie tez z aeugmentacją prezesa TSUE Koena Lenaertsa, że od decyzji Trybunału o nałożeniu tzw. środków tymczasowych Polska powinna natychmiast zawiesić stosowanie przepisów ustawy o SN. Jego zdaniem wymaga to nowelizacji ustawy o SN. Przekonywał, że w Polsce nie można zawiesić przepisów oświadczeniem rządu.

- Jeśli postanowienie zawiesza istniejące przepisy, nie trzeba podejmować żadnych konkretnych działań, trzeba przywrócić sytuację do stanu poprzedniego - wskazał Lenaerts. Jak dodał, uchylenie przepisów to nie kwestia polskiego prawa, ale skutków decyzji TSUE o środkach tymczasowych.

Po rozprawie, która toczyła się za zamkniętymi drzwiami, TSUE ma wydać ostateczną decyzję co do tzw. środków tymczasowych. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.