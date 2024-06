W szpitalu nie było sprzętu. Zmarła 11-miesięczna dziewczynka

Do szpitala wezwano karetkę. Dziecka nie udało się uratować

Portal ustalił, że do szpitala wezwano zespół ratownictwa medycznego. "Powodem wezwania karetki do szpitala był brak odpowiedniego sprzętu do prowadzenia resuscytacji oddechowo-krążeniowej niemowlęcia na oddziale pediatrycznym placówki specjalizującej się w leczeniu chorób płuc i gruźlicy" - czytamy. Adnotacja takiej treści znalazła się w dokumentacji medycznej, sporządzonej przez ratowników.